تركيا تعلن "تحييد" 6 عُماليين داخل العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الإرهابيين ليسوا في مأمن أينما كانوا"، مشيرة إلى "تحييد 6 إرهابيين عبر عملية جوية بعد رصدهم في منطقة غارا شمالي العراق".وشددت على أن "العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل بكل زخم في المنطقة".