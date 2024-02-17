واشنطن تعلن رصد صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عن رصد إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية "في الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت صنعاء من يوم 16 فبراير وحتى الساعة الواحدة صباحا من يوم 17 فبراير، تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "التقديرات تشير إلى أن 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربتين ناجحتين ما بين الساعة 1:40 ظهرا والساعة 6:45 مساء ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة في اليمن".

وبحسب البيان "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأعلن الحوثيون، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.