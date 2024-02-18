ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ أميركا

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأميركيين".وأضاف ترامب أن بايدن "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".وصرح عضو الكونغرس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض بأن بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديداً كبيراً للبلاد.