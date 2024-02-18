ترامب: كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

وقال ترامب متحدثاً إلى أنصاره في ولاية ميشيغان: "نحن نقصف اليمن.. كل قنبلة تكلف مليون دولار.. لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس".هذا وبعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الحوثيون أنهم سيشنون ضربات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى انتهاء العملية في القطاع.