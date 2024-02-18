مع بدء تنفيذ العقوبات الامريكية.. منصة X توقف حساب الحوثي

وذكرت وسائل إعلام يمنية، انه تم "تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس"، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع الحوثي "مخالفاً لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان".وخاطبت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق، منصات (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، تيك توك)، لمطالبتها بحظر حسابات جماعة الحوثي الحوثي المصنفة إرهابيا".وطالبت المذكرات التي بعثها وزير الإعلام معمر الإرياني، كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بحظر محتوى الحوثيين "استنادا إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة ارھابیة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي الارهابية "دخلت الجمعة حيز التنفيذ".