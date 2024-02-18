في اليمن.. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ وزوارق مسيرة

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، عن تنفيذ 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.







وأشار البيان إلى أن "هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر الماضي". وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 15:00 إلى الساعة 20:00 يوم 17 فبراير، نفذت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح 5 ضربات للدفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن، وزورق مسير فوق سطح البحر الماء وآخر تحت سطح الماء".وأشار البيان إلى أن "هذا أول استخدام لزورق مسير تحت سطح الماء من قبل الحوثيين منذ 23 أكتوبر الماضي".

وأعلن الحوثيون، أمس السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، عن رصد إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.