أعلنت شركة بريطانية، عن تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق باب المندب.



وقالت شركة أمبري البريطانية، إن "سفينة شحن ترفع علم بليز ومسجلة في بريطانيا وتشغلها جهة لبنانية تبلغ عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب".

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، الأحد، عن تنفيذ 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

يشار الى أن الحوثيين اعلنوا، السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.