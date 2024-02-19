وساطة قطرية تفضي الى تسليم أطفال أوكرانيين من روسيا

وقالت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا: "يتواجد اليوم 11 طفلا وهذه هي المجموعة الأكبر، ولكل منهم قصته الخاصة وهناك طفلان من ذوي الإعاقة. أود أن أعرب عن عميق امتناني لسفارة قطر، ولجهودكم (السفير القطري) شخصيا لتنظيم عملية التسليم".بدوره لفت سفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أن "دولة قطر تحاول دائما حماية حقوق الأطفال".وقال السفير القطري في تصريح صحفي: "دائما لدولة قطر دور مهم جدا في العمل الإنساني وخاصة فيما يتعلق بالأطفال وإعادتهم إلى ذويهم .. هذه الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية مهمة جدا.. دولة قطر دائما تسعى إلى تقديم المساعدات الإيجابية للدول الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال.. وهذه توجهات من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آلثاني ومتابعة مهمة جدا وعناية من رئيس الوزراء.. العلاقات القطرية الروسية علاقات مميزة جدا وهي علاقات دول يتخللها الاحترام المتبادل والتقدير".