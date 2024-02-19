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مصر.. الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط اليمني
دوليات
2024-02-19 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
204 مشاهدة
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مقتل الضابط الكبير بالجيش اليمني ومدير إدارة التصنيع العسكري.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه "تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "يمنى الجنسية" بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين".
وذكرت الوزارة أن "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من رمضان محمد بليدي علي، 29 عاما، سائق ومقيم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وسبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، ومعه عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية"، 19 عاما، خرّاط ومقيم الطوابق بالجيزة".
وكشفت الوزارة أن "قائمة المتهمين تضم إسراء صابر محمد عطية وشهرتها "دينا"، 22 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم، وشهرتها "منة"، 17 عاما، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم".
وذكرت الوزارة أنه وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، مضيفة أنهما استغلا إستضافة الضابط اليمني لهما بمنزله مساء الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.
وأكدت الوزارة أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.
وأعلنت الوزارة أن المتهمين أرشدوا عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، مشيرة إلى أنه تم ضبط سيدة تدعى أية رضا محمود، 23 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة وهي إبنة زوجة المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات" لإخفائها جزء من المسروقات.
وقالت السفارة في بيان رسمي إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.
المحرر:
سعد أحمد
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