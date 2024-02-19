الصين توجه رسالة لإسرائيل بشأن اجتياح رفح.. هذا مفادها

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على سؤال حول موقف الصين بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح بالقول: "تراقب الصين عن كثب التطورات في رفح. ونحن نعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي".وأضافت: "ونحن ندعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأبرياء، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميرا في رفح".وكانت الصين قد حثت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، على وقف عملياتها العسكرية وبذل "كل ما هو ممكن" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في رفح.من جهته، حذر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من أنه إذا لم تفرج "حماس" حتى شهر رمضان عن كل الرهائن فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا على رفح، التي تجمّع فيها 1.4 مليون فلسطيني.وفي الوقت نفسه، أعربت مؤسسات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء وضع النازحين في مدينة رفح في ظل التقارير عن نية إسرائيل اجتياح المدينة التي تجمّع فيها أكثر من نصف سكان قطاع غزة بعد الدمار بشمال القطاع.ولا ينفك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يؤكد عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، رغم الدعوات التي يوجهها إليه جزء من المجتمع الدولي للتراجع عن هذه الخطة.