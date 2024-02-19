Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الطلبة يهزم الشرطة في "ديربي بغداد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البرازيل تطرد "السفير الإسرائيلي" بسبب غزة

دوليات

2024-02-19 | 12:43
البرازيل تطرد &quot;السفير الإسرائيلي&quot; بسبب غزة
المصدر:
روسيا اليوم
714 مشاهدة

أفادت القناة "13 العبرية"، الاثنين، بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.

كما قرر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في "إسرائيل".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لن نحني رأسنا وسيبقى (الرئيس البرازيلي) دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه".
 
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي السفير البرازيلي لـ"توبيخه"، في أعقاب تصريحات لولا التي شبه فيها حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ"المحرقة"، وإسرائيل بهتلر.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Play
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
Play
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضل في بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-19
Play
الفضل في بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصف الجبهه ومسابقات 19-02-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-19
Play
قصف الجبهه ومسابقات 19-02-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح الابراج وفقرة يمين او يسار
00:30 | 2024-02-19
Play
طل الصباح الابراج وفقرة يمين او يسار
00:30 | 2024-02-19
عشرين
Play
عشرين
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
Play
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
Play
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-18
رحال
Play
رحال
الجنة المنسية… مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
Play
الجنة المنسية… مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Play
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
Play
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضل في بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-19
Play
الفضل في بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصف الجبهه ومسابقات 19-02-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-19
Play
قصف الجبهه ومسابقات 19-02-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح الابراج وفقرة يمين او يسار
00:30 | 2024-02-19
Play
طل الصباح الابراج وفقرة يمين او يسار
00:30 | 2024-02-19
عشرين
Play
عشرين
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
Play
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
Play
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-18
رحال
Play
رحال
الجنة المنسية… مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
Play
الجنة المنسية… مدينة الطيب في محافظة ميسان - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:00 | 2024-02-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-17
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.