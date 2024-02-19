البرازيل تطرد "السفير الإسرائيلي" بسبب غزة

أفادت القناة "13 العبرية"، الاثنين، بأن البرازيل أصدرت قرارا بطرد السفير الإسرائيلي لديها بسبب الحرب على غزة.

كما قرر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا استدعاء سفير بلاده في "إسرائيل".



بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لن نحني رأسنا وسيبقى (الرئيس البرازيلي) دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها حتى الاعتذار عن تحريضه".

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي السفير البرازيلي لـ"توبيخه"، في أعقاب تصريحات لولا التي شبه فيها حرب إسرائيل على قطاع غزة بـ"المحرقة"، وإسرائيل بهتلر.