Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نيمار يتضامن مع باريس ضد مبابي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا تعرف عن "حرب الناقلات" في الثمانينيات إبّان الحرب العراقية – الإيرانية؟

دوليات

2024-02-20 | 03:17
ماذا تعرف عن &quot;حرب الناقلات&quot; في الثمانينيات إبّان الحرب العراقية – الإيرانية؟
733 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

"حرب الناقلات" الجارية في البحر الأحمر حالياً، سبق أن حصلت نسخة منها في منتصف ثمانينات القرن الماضي، في خضم الحرب "العراقية – الإيرانية" (1980-1988)، عندما استهدفت القوات الجوية للرئيس صدام حسين، مواقع إيرانية، وردت طهران باستهداف مواقع خليجية، فاندلعت "حرب ناقلات" في مياه الخليج.

وقتذاك، كانت المنطقة مختلفة والعالم أيضاً، بما في ذلك سوريا. حاول الرئيس حافظ الأسد الذي كان يقف ضدّ صدام في حربه، التوسط بين طهران ودول عربية، لوقف "حرب الناقلات" ومنع اتساعها، عبر هدن وتفاهمات.

تبدأ مجلة "المجلة" بنشر حلقات من وثائق رسمية سورية تتضمن رسائل بين الأسد وقادة عرب وإيرانيين. لا شك في أنها لا تعكس كل ما كان يدور في تلك السنوات العاصفة، لكنها تعطي فكرة عن بعض جوانب ما كان يجري في الغرف المغلقة.

هذه الوثائق، التي كتبت من منظور سوري للأمور، تكشف تفاصيل لم تكن معروفة عن مواقف الأطراف واتجاهاتها. بينها أن "المرشد" علي خامنئي، الذي كان رئيس إيران وقتذاك، تنبأ أكثر من مرة عام 1986، بأن صدام سيتغير، وأن حكماً جديداً سيتشكل في العراق. كما ظهرت تحذيرات سعودية صريحة من أن سلوك إيران بضرب سفن سعودية وخليجية سيؤدي إلى جلب الأميركيين عسكريا إلى مياه الخليج، وهو ما حدث.

وتسبب ضرب إيران للناقلات الكويتية بإرسال أميركا قواتها البحرية إلى المنطقة ودخلت في القتال بقصف مواقع إيرانية، وانتهت الحرب العراقية- الإيرانية عام 1988. أما صدام فبعد فشل غزوه إيران احتل الكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير الكويت، كما أزيح صدام عن الحكم في ربيع 2003.
وبعد حوالي أربعة عقود، يتكرر التاريخ وتعود إيران إلى ضرب الناقلات عبر "الحوثيين" في البحر الأحمر. والتهديد بغلق باب المندب قابلته أميركا بتشكيل حلف عسكري اسمه "حارس الازدهار" وتوجه ضربات انتقامية لوكلاء إيران في اليمن وسوريا والعراق.

في مطلع يناير 1982، أي بعد سنتين من الحرب بين بغداد وطهران، زار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي دمشق، والتقى الرئيس حافظ الأسد ووزير الخارجية وقتذاك عبد الحليم خدام. وحسب محاضر اجتماعات رسمية، أكد الأسد "ضرورة تهدئة الوضع مع دول الخليج والأخذ بالاعتبار ظروفها ومخاوفها، لأن التوتر سيزيد من حجم تعاونها (دول الخليج) مع النظام العراقي".

وحذر الرئيس السوري السابق الإيرانيين من أن "توسع رقعة الحرب سيؤدي إلى تدخل قوات خارجية للسيطرة على المنطقة وعلى مواردها"، كما تحدث عن "هواجس الأشقاء في الخليج"، و"حرص هذه الدول على إقامة علاقات جيدة مع إيران". وطلب الأسد من ولايتي "إبلاغ القيادة الإيرانية وجهة نظر سوريا".

بالفعل التزمت إيران في البداية، بـ"عدم توسع الحرب باتجاه دول الخليج، رغم بعض التوترات التي كانت تظهر بين وقت وآخر، وتقترب من خط الصدام"، حسب وثيقة سورية. وأشارت إلى أنه عندما نشبت الأزمة بين إيران والبحرين عام 1980 "تدخلت سوريا، وعملت على تهدئة الوضع، وقد وافقت القيادة الإيرانية على زيارة يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور صادق طبطبائي إلى المنامة برفقة خدام، للقاء الشيخ عيسى بن سلمان، حيث أكد نائب رئيس الحكومة الإيرانية أنه ليس لإيران مطامع في البحرين، وأنها ترغب في إقامة علاقات طيبة مع المنامة".

بالعودة إلى زيارة ولايتي لدمشق، يوم 10 يناير 1982، توجه خدام إلى السعودية بتكليف من الأسد، للقاء ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز، وإطلاع القيادة السعودية على نتائج زيارة ولايتي.

ويروي خدام أنه قال في الرياض: "الرئيس حافظ أبلغكم بأنه سيبحث العلاقات بينكم وبين إيران.

وجرت اتصالات بهذا الشأن، وكان الاتفاق على مجيء وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق وخلال جلستي عمل مع الرئيس ومعي تحدث الرئيس مطولا، وأراد أن يتسم الحديث بالوضوح، وفي إطار مصلحة الطرفين طرح الأسد للوزير الإيراني الوضع في المنطقة والأخطار المحدقة بها، وتحدث عن الصراعات الجارية وانعكاساتها على المنطقة كلها، وأنها تشكل تهديدا للجميع.

كما شرح له خطورة الصراعات الهامشية على دول وشعوب المنطقة وتأثير ذلك على مستقبلنا جميعاً، كما تحدث الرئيس عن قيام السعودية ودول الخليج بالاعتراف بالثورة الإسلامية في إيران ومد يد التعاون لها... كما أبلغ الرئيس الأسد الوزير الإيراني رغبة المملكة في التعاون... وقد مدت الدول الخليجية الأخرى أيديها، وفتحت قلوبها للثورة الإسلامية، وكيف أراد العرب أن يتعاونوا مع هذه الثورة، وكيف كانت تصدر تصريحات من طهران ضدهم... وزاد الرئيس الأسد عن الانطباع الذي تولد بأن إيران تعمل للتدخل في شؤونهم (الدول الخليجية) الداخلية، وأن لها مطامع في المنطقة، وهذا الأمر خطير سيزيد الخلافات، ويعمقها ويجعل هذه الدول تفكر كيف تواجه هذا الوضع، وأعطى الرئيس أمثلة لما جرى في موسم الحج وأحداث البحرين، كما تحدث عن الأجواء الإعلامية وتصريحات مسؤولين إيرانيين وغيره".
الرئيس السوري السابق حافظ الأسد يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر ولايتي في القصر الرئاسي بدمشق - المجلة

ويقول خدام في أوراقه: "قاطعني الأمير فهد بقوله: إن هذه التصريحات التي طلعوا بها علينا تحرض على الفتنة والاختلاف بين المسلمين وتضر بالعقيدة الإسلامية... وكذلك ما ينشر في الصحف والإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة وما فعلوه في الحرم الشريف في موسم الحج وإلقائهم خطابات لا تليق بقدسية المكان لدى المسلمين ولدى الثورة الإيرانية".

ويتابع خدام أن ولايتي قال: "نحن لدينا رغبة في إقامة علاقات طبيعية ولكن هذه الدول تساعد في الحرب ضدنا. وهنا رد عليه الأسد: قناعتنا أن الإخوة في المملكة ودول الخليج يريدون أن تكون علاقاتهم إيجابية معكم لا سلبية، وأن المسألة لا تتعلق بهم وحدهم، وأنهم يرغبون في وجود أجواء إيجابية مع إيران".

مبادرة إيرانية نحو السعودية
حسب وثيقة أخرى، نقل خدام إلى الجانب السعودي نقاطا محددة وافق عليها ولايتي أمام الأسد، وهي:

1-رغبة الإيرانيين في إقامة علاقات طبيعية وحسنة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

2-عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المنطقة، وعدم وجود علاقة بين الحكومة الإيرانية ومؤسساتها أو أي مسؤول فيها بأمور البحرين. وأكد أيضا أنه لا أطماع لهم في أي من البلدان المجاورة، وأن لديهم رغبة في إقامة علاقات حسنة مع المملكة ودول الخليج.

3-بالنسبة لموسم الحج، قال إنهم لم يفعلوا شيئا يمس السيادة السعودية أو الشؤون الداخلية للسعودية، وأنهم فقط أطلقوا شعارات عداء لأميركا وإسرائيل، ولكن الموظفين السعوديين منعوهم. وقال إن هذه الشعارات لم تكن ضد السعودية، وإنما فقط من أجل استغلال فرصة اجتماع المسلمين من مختلف البلاد لتوعيتهم بأن عدوهم الأول هو أميركا وإسرائيل، ولحثهم على توجيه جهودهم ضد هذا العدو".
ويروي خدام أن الأسد علق على النقطة الأخيرة أمام ولايتي، قائلا: "إن ذلك يحدث تشويشا، فإذا شاءت كل دولة أو مجموعة أن تطرح شعارات في موسم الحج حسبما تريد، فتصور مليون شخص أمامك، ماذا يحـدث؟ إذا عمل كل امرئ كما يشاء ماذا سيحدث في موسم الحج؟ كيف يكون الوضع؟ فوضى كبيرة لا أحد يعرف مدى أثرها السيئ على المسلمين".
صفحتان من وثيقتين سوريتين عن الوساطة بين السعودية وإيران - المجلة

رد ولايتي بأنهم "مستعدون لوقف الحملات الإعلامية من المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة، أي من وسائل الإعلام الحكومية".

وزاد: "الآراء الرسمية للثورة الإسلامية الإيرانية لا يعبر عنها إلا (المرشد) الخميني أو رئيس الجمهورية (علي خامنئي) أو نائب رئيس الوزراء (صادق طبطبائي) أو وزير الخارجية (ولايتي)". وأكد استعداد إيران لإرسال بعثة حسن نوايا إلى كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، واستقبال بعثات مماثلة في طهران.

في المقابل، طلب الإيرانيون من السعوديين، حسب خدام، "وقف التدخل في الحرب إلى جانب العراق"، فيما قال الأسد إنه سيبلغ السعودية مضمون هذه المحادثات، و"نأمل أن نتمكن من إخبارهم بأن لديكم الرغبة وموافقون لنطلب منهم مباشرة تنفيذ هذه الخطوة للتدليل على حسن النوايا".

وأشار خدام إلى أن الرياض أبلغته بأنها "تتفق مع هذا الخط لتلافي الصدام والتوتر في المنطقة، وهذا تصور ممتاز أمام الأمر الواقع" مع الارتياح لرسالة الأسد وجهوده، والرغبة في استمرارها.

ونقل خدام، في اليوم الثاني، رسائل مشابهة إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد بحضور وزير خارجيته الشيخ صباح.

عتب سعودي علـى صدام
التقدير الرسمي السوري وقتذاك، حسب وثيقة تقدير موقف بخط خدام، كانت بين أوراقه السرية، وهو أن هناك "قلقا لدى الأشقاء في الخليج واحتمالات خطيرة لتطور الأوضاع في حال تطور النزاع وامتداده وانعكاس ذلك على كل العرب والإيرانيين"، ذلك أن "الحرب تدور على حدودهم وفي مياههم أحيانا، وقد تصوروا أن النظام العراقي في حربه قادر على ردع الثورة الإسلامية والقضاء عليها، وبالتالي قدموا إلى نظام الحكم في العراق مساعدات مالية واقتصادية وتسهيلات، بما في ذلك استخدام المرافئ لنقل البضائع والتجهيزات وغيرها"، إضافة إلى قلقهم من "الثورة" في إيران لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومستقبلها.

وأوردت وثيقة أخرى للقاء بين وزير الإعلام السوري أحمد إسكندر مع مسؤول سعودي في فبراير 1983، أن "العراقيين يطلبون (منا كخليجيين) تنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وقلنا لهم مباشرة: تطلبون أن نقاتل معكم، لكن هل استشرتمونا في بدء الحرب؟ هل أطلعتم أحداً من العرب على خطتكم لمحاربة إيران؟ ألم تكن هناك طرق أفضل وأكثر ضمانا من الحرب المدمرة؟ لو استشرتم لكنا بحثنا طريقا لحل النزاع دون قتال وتدمير وتضحيات، لقد ذهب صدام ووسط الجزائريين لتوقيع اتفاق سلام مع الشاه الإيراني، ووقع الاتفاق عام 1975 ثم ألغى صدام هذا الاتفاق وشن الحرب، ويطلب الآن بعد سنتين من القتال العودة إلى اتفاق 1975. هل هذا منطق؟".

ويتابع أن "العراقيين يوفدون وزراءهم لدول الخليج، ويطلبون منها عدم استقبال المبعوثين الإيرانيين، وهذا اضطرنا لأن نقول لهم ليس لكم حق في ذلك، وبأي حق تطلبون منها ما تطلبون، إننا نفهم جيدا علاقة سوريا بالعراق، وأن الحق معكم في سوريا، فقد أساءوا إليكم كثيرا وبغير حق. لو كنا نثق بصدام، ونضمنه لكنا اقترحنا عليكم شكلا من أشكال الوفاق أو تهدئة الأمور، لكننا نعرف أن هذا غير ممكن، فقد أساء صدام إلى سوريا كثيرا، ونحن نعرف أنكم في بداية الحرب وحتى انقضاء عام ونصف، كما أذكر، لم تتحركوا ضد العراق بأي عمل، ونعرف أنكم لم تكونوا تريدون هذه الحرب، ولا نحن نريدها".

وفي إشارة إلى الاجتماع الثلاثي السوري الليبي الإيراني، قال المسؤول: "نحن نثق بسوريا وثقتنا لا حد لها، ولا نسمح لأي شيء أن يشوب أو يعكر هذه الثقة، نحن نتشاور معكم وثقتنا مطلقة في الأخ حافظ، وفي سوريا تحت قيادته. وإني أقترح على الرئيس الأسد أن يدعو سفراء الخليج إلى الخارجية السورية لشرح موقف سوريا من الاجتماع الثلاثي، وأنه ضد أي أحد يقترب من حدود دول الخليج".

وبالفعل، بناء على توجيه من الأسد، استدعى خدام السفراء، وأوضح موقف دمشق لطمأنة دول الخليج أنه ليس ضدها.

هذا المحتوى من مجلة "المجلة"*
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق السامرائي في بغداد الجديدة - الحلقة ٢١٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-20
Play
السوق السامرائي في بغداد الجديدة - الحلقة ٢١٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكتمان يؤذي والبوح لا يجد 20-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-20
Play
الكتمان يؤذي والبوح لا يجد 20-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Play
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
Play
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-19
Play
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Play
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختار رقم للي بعدك 19-2-2024
07:00 | 2024-02-19
Play
اختار رقم للي بعدك 19-2-2024
07:00 | 2024-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
Play
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
عشرين
Play
عشرين
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
Play
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
Play
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق السامرائي في بغداد الجديدة - الحلقة ٢١٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-20
Play
السوق السامرائي في بغداد الجديدة - الحلقة ٢١٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكتمان يؤذي والبوح لا يجد 20-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-20
Play
الكتمان يؤذي والبوح لا يجد 20-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Play
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Celebrity
Play
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
Play
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-19
Play
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
Play
العراق في دقيقة 19-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختار رقم للي بعدك 19-2-2024
07:00 | 2024-02-19
Play
اختار رقم للي بعدك 19-2-2024
07:00 | 2024-02-19
Morning Live
Play
Morning Live
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
Play
التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الثقافة والمجتمع العراقي - الحلقة ٢١٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-19
عشرين
Play
عشرين
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
Play
مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-18
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
Play
WE GO 18/02/2024 | 2024
13:00 | 2024-02-18
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.