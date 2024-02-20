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اغلبها أمريكية.. ما هي أسوأ 5 طائرات مقاتلة في العالم؟

دوليات

2024-02-20 | 06:47
اغلبها أمريكية.. ما هي أسوأ 5 طائرات مقاتلة في العالم؟
1,301 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أُطلق لقب "التوابيت الطائرة" على العديد من الطائرات المقاتلة ذات الأداء السيئ على مدار 100 عام من الطيران العسكري، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر الكامنة والتحديات التكنولوجية للطيران العسكري المقاتل. وينطوي تصميم طائرة مقاتلة والطيران بها على مخاطر كبيرة، حتى في غياب نيران العدو، بسبب الخط الدقيق الفارق بين النجاح الهندسي والخطأ الكارثي الذي يُحوّل الطائرات المقاتلة إلى "توابيت طائرة".

وبحسب تقرير لمجلة "National Interest" الأمريكية، قد تؤدي بعض التعديلات البسيطة في المحرك والتصميم إلى رفع مستوى طائرة من مرتبة متواضعة إلى مرتبة النخبة. لكن هذا الارتقاء يزول سريعاً مع تقدم التكنولوجيا والتكتيكات. ومع ذلك، تبقى المقاتلات أصولاً استراتيجية وطنية يجب تقييمها. إليك أسوأ 5 طائرات مقاتلة على الإطلاق٬ 2 منها أمريكية و2 سوفييتية وواحدة إنجليزية.

ما هي أسوأ 5 طائرات مقاتلة في العالم؟
1- طائرة "Royal Aircraft Factory B.E.2" البريطانية
كانت مرحلة إعداد الطائرات قبل خوضها حرباً جوية تُمثّل بالتأكيد مهمة شاقة للطيّارين والمهندسين. كانت طائرة "Royal B.E.2" البريطانية واحدة من أولى الطائرات العسكرية التي دخلت حيز الإنتاج الصناعي، حيث بلغ حجم إنتاجها حوالي 3500 طائرة. طارت هذه المقاتلة لأول مرة في عام 1912 وظلت في الخدمة حتى عام 1919، حيث تراجعت مهامها على نحو مطرد مع إنتاج طائرات أفضل.
 


ألهمت طائرة "Royal B.E.2" من ناحية ما الجيل الأول من المقاتلات من خلال إظهار جميع العيوب التي ينبغي عدم وجودها في أي طائرة مقاتلة، من ضمنها ضعف الرؤية وصعوبة التحكم وبطء السرعة وضعف نظام التسليح.

أدى ظهور مقاتلة "Fokker Eindecker" إلى تجنّب خطورة الطيران بالمقاتلة "Royal B.E.2". أُدخلت عدة تحسينات على تصميم الطائرة "Royal B.E.2″، لكن غالباً ما تضر التحسينات أكثر مما تفيد، حيث زادت خطورة الطيران بالطائرة وأصبحت أكثر عرضة للحوادث مع زيادة ثقلها.

يصعب وصم المحاولة الأولى بالفشل. لكن عيوب المقاتلة "Royal B.E.2" أدت إلى إدراجها في تلك القائمة. بالمناسبة، القرار البريطاني بالإبقاء عليها في الخدمة بعد انتهاء صلاحيتها للطيران وفشل سلاح الجو الملكي البريطاني في استبدالها بفعالية في الوقت المناسب ساعد في توفير الكثير من الدعم للمدافعين الأوائل عن إنتاجات سلاح الجو الملكي، أول قوة جوية مستقلة في العالم.

2- طائرة "Brewster Buffalo" الأمريكية
دخلت الطائرة المقاتلة صغيرة الحجم "Brewster Buffalo" الخدمة في نفس عام دخول طائرتي "Mitsubishi A6M Zero" و" Messerschmitt Bf 109″ الخدمة، وهما طائرتان متفوقتان للغاية.

صُمّمت المقاتلة "Brewster Buffalo" لتكون محمولة على حاملة طائرات أو لتدمير أهداف برية. خاضت الطائرة أولى معاركها مع القوات الفنلندية، حيث نُقل العديد منها من الولايات المتحدة بعد الحرب السوفييتية الفنلندية الأولى المعروفة باسم "حرب الشتاء".

انطوت زيادات الوزن أثناء عملية التصميم على إمدادات تتعلق بحمولات أسلحة أثقل ووقود إضافي. لسوء الحظ، تسببت هذه التعزيزات في إضعاف هيكل الطائرة على نحوٍ خطير وباتت غير قادرة على مواكبة أفضل نظيراتها المعاصرة أو المناورة معها.
 


على الرغم من تحقيق مقاتلات "Buffalo" أداءً جيداً في القتال مع القوات الجوية الفنلندية ضد السوفييت في الأيام الأولى من الحرب السوفييتية الفنلندية الثانية المعروفة باسم "حرب الاستمرار"، فإنَّ طيّاري "Buffalo" الذين يخدمون في دول الكومنولث والقوات الجوية الهولندية في جنوب شرق آسيا تعرضوا للهزيمة الساحقة على يد الطائرات اليابانية. بالإضافة إلى خصائصها الأقل استحساناً، قدمت تلك المقاتلة أداءً سيئاً في درجات الحرارة المرتفعة الشائعة في المناطق الاستوائية.

أشار طيّارو القوة الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية إلى تلك المقاتلة باعتبارها "تابوتاً طائراً" في أعقاب "معركة ميدواي"، حيث قدّمت أداءً كارثياً ضد اليابانيين. لذا، سرعان ما خرجت من الخدمة الأمريكية ليحل محلها نظيرتها الأكثر فعالية "Grumman F4F Wildcat".

3- طائرة "Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-3" السوفييتية
يعتمد التحديث العسكري في كثير من الأحيان على التوقيت. أعاد الاتحاد السوفييتي في ثلاثينيات القرن الـ20 بناء صناعته العسكرية بوتيرة سريعة، فعمل على تحسين الإنتاج اعتماداً على تقنيات تتخلف قليلاً عن نظيرتها الغربية المعاصرة. خرجت الدفعة الأولى من الطائرة المقاتلة "LaGG-3" في عام 1940 -بعد تطويرها من طراز "LaGG-1"- وكانت الطائرة الحربية الرئيسية للقوات الجوية السوفييتية أثناء الغزو الألماني عام 1941 وقدمت أداءً كارثياً لدرجة أنَّ الطيّارين أشاروا إليها اختصاراً باسم "التابوت الطائر المطلي المضمون".


على الرغم من دخولها الخدمة بعد 5 سنوات من المقاتلة "Bf-109″، كانت طائرة "LaGG-3" ميؤوساً منها تماماً في القتال في مواجهة نظيراتها المعاصرة. لسوء الحظ، جمعت الطائرة بين الهيكل الخشبي خفيف الوزن والمحرك ضعيف القوة، وهو ما يعني أنَّها كافحت للحصول على ميزة تكتيكية ضد المقاتلات الألمانية الأقوى والأثقل وزناً.

كان يُفترض توقف إنتاج هذا الطراز في عام 1942، لكن مرونة المجمع الصناعي العسكري السوفييتي جعل إنتاجها مستمر حتى عام 1944.

4- مقاتلات "Century Series" الأمريكية بطرازات مختلفة
كان اختيار الأسوأ من بين طرازات الطائرة المقاتلة "Century series" الأمريكية والتي ظلت في الخدمة الفعلية حتى السبعينيات والثمانينيات وبعضها حتى تسعينيات من القرن الماضي٬ أمراً صعباً. لم تكن جميع إصدارات مقاتلات "Century Series" توابيت طائرة. كانت المقاتلة "F-100" إحدى مقاتلات الجيل الثاني اللائقة واتسمت المقاتلة "F-106" بقدرات اعتراضية مميزة.


واجهت بقية الإصدارات (F-101، F-102، F-104، F-105) نوعاً من المشكلات المتوقعة جراء مزيج تقني غير متوافق. كانت طائرة "McDonnell F-101 Voodoo" عبارة عن طائرة اعتراضية جرى تحويلها إلى مقاتلة قاذفة، وهو مزيج غير منطقي. قدّمت الطائرة "Convair F-102 Delta Dagger" أداءً معيباً لا يرقى إلى مستوى يجعلها طائرة اعتراضية وقاذفة مقاتلة جيدة، إذ خاضت القتال لفترة وجيزة في فيتنام قبل أن تتحول إلى طائرة هدف بدون طيار.
حصلت طائرة "Lockheed F-104 Starfighter" على لقب "التابوت الطائر" بعدما سجلت أكثر من 30 حادثاً مؤسفاً لكل 100 ألف ساعة طيران. تعرضت أكثر من 50% من طائرات F-104″ الموجودة في الخدمة الكندية لحوادث تحطم. لا تستحق الطائرات المقاتلة الضخمة طراز "Republic F-105 Thunder Chief" الكثير من الإشادة أيضاً. على الرغم من تصميمها لتكون قاذفة نووية، لم تكن ملائمة لتنفيذ مهمة القصف التقليدية في حرب فيتنام.

كانت جميع طرازات مقاتلات "Century series" مُخصّصة لأداء مهام مختلفة وجرى شراؤها بكميات هائلة، لكن جميعها عانت من مشكلات مرتبطة بنفس السبب المتمثل في عدم قدرة القوات الجوية الأمريكية على وضع تصور للحرب خارج نطاقها الاستراتيجي.

5- طائرة "Mikoyan-Gurevich MiG-23" السوفييتية أُنتج منها 5047 طائرة
كان يُفترض أن تكون الطائرة المقاتلة "MiG-23" الرد السوفييتي على المقاتلات الأمريكية الكبيرة مثل "F-4" و"F-111″، وهي مقاتلات قوية قادرة على تنفيذ مهام الهجوم والاعتراض.


كانت المقاتلة السوفييتية "MiG-23" المعروفة أيضاً باسم "Flogger" تشبه الوحش الجامح في السماء. كان طيّارو القوات الجوية الأمريكية المُكلّفون بتحديد قدرات الطائرات السوفييتية يعتبرون الطائرة "Flogger" كارثة تنتظر الحدوث. افتقرت تلك الطائرة إلى العديد من أفضل الميزات التي اتسمت بها المقاتلات السوفييتية السابقة، من بينها الحجم الصغير الجذاب.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض محركات تلك المقاتلة السوفييتية للاحتراق سريعاً جراء عيوب في التصميم، وهو ما يعني أنَّ عملاء التصدير المغضوب عليهم من السوفييت فقدوا القدرة على استخدام مقاتلاتهم. لم يكن أيضاً السجل القتالي للطائرة "Flogger" إيجابياً بوجهٍ عام مع القوات المسلحة السورية والعراقية والليبية. لذا، ليس من المستغرب خروجها من الخدمة قبل سابقتها "MiG-21".

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