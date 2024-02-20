فرنسا تعلن تدمير مسيّرتين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر، بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن.

وقالت في بيان إن "هذه الأعمال تساهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولا إلى مضيق هرمز"، وأتى ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

ونشرت فرنسا في المنطقة الفرقاطة المتعددة المهام ألزاس في 20 يناير الماضي لتنضم إلى لانغدوك التي وصلت في 8 ديسمبر 2023، بحسب الوزارة.