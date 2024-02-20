الأمير ويليام يعلق على حرب غزة ويوجه دعوة.. ماذا قال؟

وأدلى ويليام، وريث عرش بريطانيا البالغ من العمر 41 عاما، بهذا التصريح في أثناء زيارته مقار عدد من منظمات الإغاثة العاملة في الشرق الأوسط، وتتخذ من لندن مقرا لها.وعادةً ما يتجنب أفراد العائلة المالكة الخوض في القضايا السياسية، لكن سبق أن تحدث ويليام علنا في أمور يعتبرها مهمة قبل أن يصبح والده ملكا.وعبّر ويليام، وفقا لـ"رويترز"، عن "قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط.. منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر، قُتلت أعداد أكبر من اللازم".وأضاف الأمير: "أتطلع، مثل كثيرين غيري، لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن. هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، إيصال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن أمر حاسم".وقال ويليام: "في بعض الأحيان، فقط عندما نواجه هذا الحجم الهائل من المعاناة الإنسانية، يتم إدراك أهمية السلام الدائم".