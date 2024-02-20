عقوبات أمريكية "شديدة" مرتقبة على روسيا

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة المقبل رزمة "عقوبات شديدة" على موسكو، إثر وفاة المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "بمبادرة من الرئيس (جو) بايدن، سنعلن الجمعة مجموعة عقوبات شديدة بهدف تحميل روسيا مسؤولية ما حصل لنافالني".

وأضاف أن العقوبات ستكون أيضا ردا على "جميع تصرفاتها على مدار هذه الحرب الشرسة والوحشية المستمرة منذ عامين"، في إشارة إلى عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت، الجمعة، وفاة نافالني البالغ 47 عاما في سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا، حيث كان يمضي حكما بالسجن 19 عاما بعدما نجا من محاولة تسميم العام 2020، اتهم الكرملين بالوقوف وراءها. وكان مسجونا منذ ثلاث سنوات.

وبحسب كيربي فإنه "مهما كانت الرواية التي تقرر الحكومة الروسية إخبارها للعالم، فمن الواضح أن الرئيس بوتين وحكومته يتحملان المسؤولية".

وتابع: "في ظل غياب تحقيق موثوق في وفاته، من الصعب الوصول إلى نقطة يمكننا عندها أن نأخذ كلام الروس على محمل الجد"، مؤكدا "نحن ندعو الحكومة الروسية إلى الشفافية الكاملة بشأن كيفية وفاة" نافالني.