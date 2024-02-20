واشنطن تعلن تعرض ناقلتي نفط أمريكيتين لهجوم بخليج عدن

وذكرت القيادة الأميركية في بيان، أن "ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان تعرضت لإطلاق صاروخين مضادين للسفن في خليج عدن".وأضافت القيادة الوسطى أنها "قامت بتحديد موقع قاذفة الصواريخ وتدميرها في مناطق سيطرة الحوثيين".كما ذكرت أن "ناقلة بضائع أمريكية ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة بخليج عدن".