قصف يستهدف منطقة كفر سوسة في دمشق

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "عدوانا" إسرائيليا بعدد من الصواريخ استهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على لسان مراسلها.وقال المرصد السوري إن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف اغتيال أحد الشخصيات، مشيرا إلى أن المنطقة التي تعرضت للقصف تشهد انتشارا لعناصر حزب الله وميليشيات إيرانية.