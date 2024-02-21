طهران: إحباط مؤامرة إسرائيلية لتفجير أنابيب الغاز

وأضاف أوجي: "كنا على أتم الاستعداد وتم تحييد هذا العمل الشرير للعدو دون أي حادث في المدن والقرى، وتم إصلاح خطوط إمدادات الغاز بشكل سريع".وتابع: "بعد ساعتين من الانفجار بدأ زملاؤنا العمل وتم تشغيل الخطوط. وكان هذا العمل مؤامرة من إسرائيل الغاصبة، ولم تنجح، قاموا بإتلاف عدة فروع للأنابيب، وتم إحباط هذه المؤامرة".وكان وزير النفط الإيراني قد أعلن الأربعاء الماضي، عن وقوع عمل تخريبي استهدف خطوط الغاز التي تغذي مدن محافظة جهار محال وبختياري، لافتا إلى أنه لن يتم قطع إمدادات الغاز عن المحافظة.