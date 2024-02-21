إيران ترفض زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية

ونقلت وكالة رويترز عن غروسي هذا الأسبوع، أن "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري، وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن "تباعد" العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية".لكن محمد إسلامي قال إن "إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب "جدول الأعمال المزدحم" دون تقديم مزيد من التفاصيل".وأضاف في مؤتمر صحفي في طهران، بأن "تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون".وقال إسلامي، بحسب رويترز، إن "غروسي تلقى دعوة لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران في ايار".والتخصيب إلى درجة نقاء 60 بالمئة يجعل اليورانيوم قريبا من مستوى صنع الأسلحة وهو ليس ضروريا لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام التجاري. وتنفي إيران سعيها لحيازة أسلحة نووية، لكن لم تقم أي دولة أخرى بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاجها.وبموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، الذي لم يعد قائما، كان يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمئة فقط. وبعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات عليها، انتهكت إيران القيود النووية المفروضة بموجب الاتفاق وتجاوزتها.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 "انهار تقريبا".