بينها إماراتية وتركية.. نار العقوبات البريطانية تلتهم شركات تدعم روسيا

وذكرت الخارجية البريطانية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا شملت أفرادا وشركات لتصنيع الذخيرة والإلكترونيات والماس وشركات تجارة النفط والغاز وغيرها.وتضمنت القوائم ثلاث شركات من الصين واثنتين من بيلاروس، وواحدة من كل من تركيا والإمارات (بما في ذلك مالكها الهولندي نيلز تروست) وسويسرا.وبين الجهات التي تعرضت للعقوبات البريطانية الجديدة:إدارة شركة أورال للتعدين والمعادن ومجموعة "ألروسا" لشركات تعدين الماسالشركة المتحدة للمعادنمصنع بيرم للبارودإدارة شركة "نوفاتيك" أكبر شركة روسية مستقلة لإنتاج الغازشركة سمارا للمعادنمصنع كامينسك-أورال لتصنيع المعادن ومصنع تشيليابينسك لمعدات الحدادة والكبسشركات الطيران "مفرزة الطيران رقم 224 "،شركتا النقل البحري "آسيا للشحن" و"إيبكس للشحن"،رئيس مجلس إدارة شركة "ميتسيل" للتعدين والمعادن إيغور زيوزين،مصنع "ساستا" لإنتاج الآلاتشركة "بيتفان" لتوريد الآلاتشرطة "ستان" لتصنيع الآلاتشركة "ريدوت" العسكرية الخاصةمصنع "سفيردلوف" للمواد المتفجرة في مدينة دزيرجينسككما أدرجت بريطانيا منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة في جمهورية تتارستان الروسية في حزمة عقوباتها الجديدة.