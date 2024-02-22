تصعيد جديد.. الحوثي يمنع مرور السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

وقالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن "السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.وقال زعيم الحوثيين، في كلمة له اليوم الخميس، إن "الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها".وأضاف: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي.الأميركيون يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين.الأميركيون يستخدمون الفيتو فقط لخدمة إسرائيل.الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.برنامج الغذائي العالمي علق تقديم الأغذية في غزة رغم المعاناة والجوع هناك.هناك دور أميركي في التلاعب على مستوى المنظمات الدولية.تم تطوير الصواريخ المتوفرة إلى درجة لا يمكن اعتراضها أو إسقاطها.كل السفن التي يتم استهدافها تتبع للتصنيف المعلن وهي إما أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية.بلغت السفن المستهدفة في البحر 48 سفينة.عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة.