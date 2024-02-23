تركيا تعلن تحييد 4 من عناصر "بي كي كي" شمالي العراق

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب إن القوات المسلحة التركية حيّدت 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي" تم رصدهم في منطقة عملية "المخلب-القفل شمال العراق.وشددت الوزارة على أن "العمليات ستتواصل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر عنصر في المنطقة".