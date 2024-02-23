100 سيارة دخلت ببعضها.. حادث مروع بسبب الجليد في الصين

وأسفر الحادث الذي وقع، الجمعة، عن إصابة 9 أشخاص بجروح، وفقًا لوسائل إعلام رسمية، فيما تحولت بعض السيارات لأكوام من المعدن.ووثقت مقاطع فيديو حالة الفوضى في موقع الحادث على الطريق المغطى بالجليد. ونقلت شبكة "سي سي تي في" الرسمية مشاهد من موقع التصادم.وتظهر المقاطع زجاج السيارات على جنبات الطريق في مدينة سوجو القريبة من مدينة شنغهاي، بينما كان المسعفون يتنقلون بين السيارات لإنقاذ العالقين.ونُقل 3 أشخاص إلى المستشفى للعلاج، بينما أصيب 6 آخرون بخدوش بسيطة، وفق بيان لشرطة المرور المحلية، كما عادت حركة المرور إلى طبيعتها بعد الحادث.وذكر البيان: "بسبب الطقس البارد أصبحت الطرق أكثر تسببا للانزلاقات، وباتت ظروف المرور معقدة"، كما جددت سلطات الأرصاد تحذيرا من تدني درجات الحرارة.وتتزايد حوادث الطرق في الصين، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 لقي شخص مصرعه في تصادم 200 سيارة على الأقل وسط ضباب كثيف في إقليم هينان وسط البلاد.