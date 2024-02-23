زيلينسكي: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد جديد

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن "القوات الأوكرانية ستنفذ ذلك، وستفاجئ روسيا في هجومها المذكور".وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن القيادة التي تخطط للهجوم المضاد الأوكراني كانت تعمل خارج أوكرانيا، وتتواجد بشكل رئيسي في دول البلطيق.يذكر أن نظام كييف بدأ في 4 حزيران 2023، ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تم دفع ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الجمعة، أن "روسيا كثفت هجماتها في منطقة دونيستك (شرق) وخصوصا على بلدة ماريينكا بعد سيطرتها على أفدييفكا التي لها دلالات رمزية كبيرة".ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، صعدت القوات الروسية هجماتها العنيفة وسيطرت على بلدة أفدييفكا الاستراتيجية الواقعة شرقا، فيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات جراء نقص الذخيرة.