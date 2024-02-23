أمريكا تطارد منطادا يحلق فوق أراضيها

وقال المسؤولون إن "الطائرات العسكرية رصدت البالون وقررت أنه لا يشكل تهديدا، لكن مصدره والغرض منه لا يزالان مجهولين".وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن "المنطاد كان يحلق شرقًا يوم الجمعة".وفي وقت سابق من الجمعة، ذكر أحد المسؤولين أن "المنطاد كان فوق كولورادو، وأثار وجوده قلقا لدرجة أن الجيش أرسل طائرات للتحقيق".وتأتي هذه التطورات بعد عام واحد من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن حلق منطاد صيني يحمل معدات تجسس متطورة فوق الولايات المتحدة لعدة أيام.وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن المنطاد كان يهدف إلى جمع بيانات الطقس وأنه "انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له" بسبب الرياح العاتية.وفي نهاية المطاف، أسقط الجيش الأميركي المنطاد قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية في 4 شباط 2023، وانتشل حطامه.وأصبح منطاد التجسس بمثابة صداع سياسي للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي واجه انتقادات من الجمهوريين بسبب قراره ترك المنطاد يحلق فوق الولايات المتحدة لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يأمر بإسقاطه.وأصبح منطاد التجسس الصيني نقطة خلاف دبلوماسية رئيسية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إلغاء رحلة إلى بكين في شباط 2023.وفي نهاية المطاف، قام بلينكن بالرحلة في حزيران لمحاولة تهدئة التوترات المتصاعدة وقتذاك.