تسرب نفطي لسفينة تحمل أسمدة بعد صاروخ حوثي.. تحذير من "كارثة بيئية" في البحر الأحمر

وذكرت القيادة المركزية في بيان، ان الهجوم وقع في 18 فبراير بين الساعة 9:30 و10:40 مساءً، مشيرة الى ان الناقلة مملوكة الى المملكة المتحدة، والماء اصبح يتسلل الى داخلها ببطئ رغم كونها راسية الان.وأشارت الى ان الهجوم تسبب باضرار جسيمة للسفينة مما تسبب بظهور بقعة نفط بطول 18 ميلا، وكانت تنقل اكثر من 41 الف طن من الأسمدة مما قد يؤدي الى حصول تسرب للبحر الأحمر ويفاقم الكارثة البيئية.