حادث سير "مروع" في السعودية والضحايا عراقيين.. هذه التفاصيل

القنصلية ذكرت في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز: "يؤسف القنصلية العامة في جدة أن تعلن مرة أخرى عن حادث مروري مؤسف وقع يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 في المملكة العربية السعودية أدى الى وفاة إثنين من المواطنين العراقيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة وهم يرقدون الآن في إحدى مستشفيات منطقة مكة المكرمة لتلقي العلاج".تبلغ تكاليف العمرة عن طريق البر نحو 500 دولار أميركي، في حين أن الكلفة عن طريق الرحلات الجوية تبلغ ألف دولار، وبناء على الفرق في التكلفة يختار قسم كبير من الناس الذهاب براً لأداء مناسك العمرة.وأضافت القنصلية أنه "نظراً لتكرار حوادث السير المؤسفة للمواطنين العراقيين القادمين براً بمركباتهم الخاصة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بسبب الإرهاق الشديد والنعاس نتيجة سيرهم لمسافات طويلة دون اخذ القسط الكافي من الراحة، لذا تهيب القنصلية العامة بالمواطنين العراقيين الكرام توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، وأخذ القسط الكافي من الراحة لتفادي حالة النعاس التي تؤدي لتلك الحوادث المؤسفة".