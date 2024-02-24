الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ باليستي في خليج عدن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، السبت، عن إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن.



وقالت القيادة في بيان، أنها "أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن تم إطلاقه بخليج عدن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون".



وأضافت أنه "من المحتمل أن الصاروخ الذي أسقطته كان يستهدف ناقلة نفط ترفع العلم الأميركي"، مشيرة إلى أنه لم يتضرر أي من المدمرة "يو إس إس مايسون" التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.