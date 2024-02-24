في سوريا.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، عن تعرض قاعدة أمريكية لقصف صاروخي شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري في بيان، إن "مجموعات مسلحة تستهدف بالصواريخ القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي شرقي سوريا". وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية شمال شرق وشرق سوريا، كما توجد هذه القوات في قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.