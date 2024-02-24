انفجارات في صنعاء وتحليق لمقاتلات حربية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، وقوع انفجارات مع تحليق لمقاتلات حربية.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "انفجارات هزت، فجر الأحد، العاصمة صنعاء".



وأضاف أن "القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عنيفة"، موضحاً أن "هناك تحليقا مستمر للمقاتلات الحربية".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، السبت، عن إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن