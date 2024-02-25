زلزال بقوة 5.8 يهز حدود قرغيزستان وشينجيانغ

السومرية نيوز – دوليات



قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية، اليوم الأحد.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



وتابع المركز، أنه لم يتم تحديد ما اذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر بشرية، فضلا عن عدم تحديد الخسائر المادية حتى الان.



