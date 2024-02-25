حرائق الغابات تتسع بولاية فيكتوريا الأسترالية وتحذيرات من الأسوأ

ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء -تدعمهم أكثر من 50 طائرة- الحرائق منذ اندلاعها. وحذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج مزيد من حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وتعهد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز -اليوم الأحد- بتقديم "كل الدعم اللازم" لمساعدة ولاية فيكتوريا في مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ أيام والتي دمرت عددا من المنازل.وقال ألبانيز للصحفيين في مدينة فرانكستون بولاية فيكتوريا "سنقدم أي دعم تطلبه الولاية، وما يحدث يذكرنا بضرورة أن نكون يقظين لمواصلة العمل والتعامل مع الخطر المتمثل في تغير المناخ".وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين إن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع، خاصة من الأربعاء إلى الخميس"، إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة مما قد يزيد من تأجيج الحرائق.وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية، والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.يذكر أن أستراليا تعاني "ظاهرة النينو" المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.