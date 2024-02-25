ايران ترسل 50 الف زائر لقضاء "أعياد نوروز وليالي القدر" في المراقد المقدسة بالعراق

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن نائب رئيس منظمة الحج والعمرة الإيرانية حميد رضا محمدي، إن فترة إجازة رمضان وعيد نوروز ستبدأ اعتبارًا من 23 مارس، ومن المقرر أيضًا أن يتم الاحتفال برأس السنة الميلادية وليالي القدر وغيرها من المناسبات في هذا الشهر ليستفيد الحجاج من الأجواء الروحانية لمقامات العراق.وذكر أن الإرساليات لشهر شعبان ستنتهي في 22 مارس، مبينا انه بالنسبة لشهر شعبان، تم تحضير حوالي 55 ألف شخص من قبل الشركات المنفذة، تم تسجيل منهم حوالي 38 ألف متقدم، وارسل منهم 26000 الفا وسيتم إرسال الآخرين أيضًا.وبحسب نائب رئيس منظمة الحج والعمرة، فإن نحو 12 ألف حاج توجهوا إلى العراق مع القوافل تحت إشراف منظمة الحج والعمرة، يتواجدون في منتصف شعبان بجانب مرقد الائمة المعصومين في كربلاء والنجف والكاظمية.وأضاف المحمدي: بناءً على القدرات التي خلقتها شركات الحج تحت غطاء منظمة الحج والعمرة، فقد زار في شهر رجب حوالي 50 ألف حاج من بلادنا العتبات المقدسة في العراق.وأكد على المتقدمين لرحلة العتبات العراقية أنه في حال نيتهم زيارة العتبات يجب عليهم المرور على مكاتب الحج المعتمدة التابعة لمنظمة الحج والعمرة حتى يطمئنوا إلى حصولهم على خدمات الإقامة والتغذية والطبية.