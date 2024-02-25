مصر.. غرق مركب وسط النيل وانباء عن مفقودين

وقالت الوسائل: "تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق".وأضافت: "فور وصول رجال الإنقاذ لمكان البلاغ، تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص، وجاري البحث عن آخرين مفقودين".وكشف مصدر أمني في وقت سابق من اليوم عن حصيلة مبدئية لغرق المركب، وقال: إنه تم انتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار".وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، غرق مركب محمل بعمال شركة مقاولات.وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث غرق المركب قائلا "إن مركب صيد صغير يستخدم كمعدية كان يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا".