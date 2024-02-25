عمدة لندن يدعو لمصادرة ممتلكات الروس

وذكرت إذاعة "إل بي سي" نقلا عن رسالة وجهها صادق خان إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مايكل غوف، وقالت الإذاعة إنها اطلعت على محتواها.وحسب "إل بي سي"، فقد "دعا صادق خان الحكومة إلى مصادرة ممتلكات.. الأوليغارشية الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل. ويرى خان أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليار دولار)، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى لندن".ويرحب عمدة العاصمة البريطانية بمحاولات الحكومة مصادرة ممتلكات ممثلي النخبة الروسية، لكنه يعتقد أن الإجراءات المتخذة "لا تصل إلى حد كاف".وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقال مشترك لصحيفة "ذا صن"، مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إحدى أولويات حلفاء كييف.بدوره، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الغرب إلى التحلي بجرأة أكثر في مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه.