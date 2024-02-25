إيران: الضربات الامريكية البريطانية في اليمن تهدف لتصعيد الازمة بالمنطقة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "بارتكاب مثل هذه الاعتداءات، ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في تصعيد التوتر والأزمة في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار".وأضاف كنعاني "من المؤكد أن هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية لن يحقق شيئا لهذه الدول المعتدية".كما انتقد المتحدث باسم الخارجية "واشنطن ولندن لفشلهما في اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة".ونفّذت القوات الأمريكية والبريطانية مساء السبت ضربات جديدة ضد 18 هدفا للحوثيين في اليمن، قائلة إنها تأتي ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن في البحر الأحمر.