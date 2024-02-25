زيلينسكي يتحدث عن "قمة سلام" وتلميح لإمكانية دعوة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "آمل أن يتم ذلك في الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".

من جهته، ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، أن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ منذ عامين، بشروط كييف.

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف: "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل".

وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، وتدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

وقالت كييف إنها لن تجري أي حوار مع موسكو إلا بعد رحيل جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

أما الكرملين فيؤكد أنه لا يوجد أساس حالي لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وأن خطة السلام التي طرحتها كييف غير معقولة لأنها تستبعد روسيا.