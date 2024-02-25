في جزر المالديف.. عودة الحديث عن التنافس الهندي الصيني

عاد الحديث مجدداً بشأن التنافس الهندي الصيني حول جزر المالديف، مع حديث عودة جزر المالديف إلى الحظيرة الهندية رغم تأييد الرئيس محمد مويزو للصين.

وفاز مرشح ائتلاف الحزب التقدمي لجزر المالديف وحزب المؤتمر الوطني الشعبي محمد مويزو، في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف التي جرت في اكتوبر 2023.

ويستدرك محللون، أن المخاوف من أن يؤدي انتخاب الرئيس محمد مويزو إلى احتضان جزر المالديف للصين مبالغ فيها، مع استمرار الهند في الاستثمار، مؤكدين أن الصين تخسر معركتها من أجل جزر المالديف على الرغم من تأييد رئيس الوزراء المؤيد لبكين.

وفي الوقت الذي تتنافس فيه القوى العالمية على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أصبح أرخبيل الجنة، المشهور بجاذبيته كوجهة سياحية، مركزًا لشد الحبل غير المتوقع بين قوتي الصين والهند، ورغم أن الهند تمتعت تقليدياً بعلاقة وثيقة للغاية مع جزر المحيط الهندي، فإن انتخاب الرئيس الموالي للصين محمد مويزو في العام الماضي أدى إلى التحول نحو بكين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت صحيفة "صنداي إكسبريس" تحذيرات من أن الإجراء الأول الذي اتخذه مويزو - طرد القوات الهندية - يمكن أن يمهد الطريق لمنشأة عسكرية صينية أخرى على عتبة الهند.

وفي عام 2020، أظهرت صور الأقمار الصناعية دليلاً على البناء الضخم في جزيرة فيدهو فينولهو، التي استأجرتها الصين حتى عام 2026 مقابل 4 ملايين دولار من قبل الرئيس الموالي للصين عبد الله يمين قبل أربع سنوات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم أيضًا توسيع الجزيرة من 38 ألف متر مربع إلى 100 ألف متر مربع، في خطوة تحاكي تصرفات الصين بشأن جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.