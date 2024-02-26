روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في أوكرانيا

وقالت الدفاع الروسية أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة ’المركز‘ الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".واعترفت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، بانسحابها من البلدة الواقعة غربي أفدييفكا، في شرق البلاد.فقد قال دميترو ليخوفي، المتحدث باسم إحدى مجموعات القوات الأوكرانية، للتلفزيون الوطني، إن آخر انتكاسة لجنود كييف كانت في قرية لاستوشكينو، حيث تراجعوا إلى القرى المجاورة في محاولة للحفاظ على خط المواجهة هناك.وتفيد تقارير من مقاطعة دونيتسك، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على سيفيرني وتقدمت باتجاه تونينكي، وسيطرت عليها لكن من دون الإعلان عن ذلك حتى الآن فيما تحتدم المعارك في ضواحي أورلوفكا، حيث القوات الأوكرانية التي انسحبت من أفدييفكا.وفي مقاطعة زابوريجيا، أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على الجزء الجنوبي من قرية رابوتينو الواقعة جنوبي أوريخوف.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلونا يسيطرون على المشارف الجنوبية لقرية رابوتينو، وينفذون هجمات باتجاه المركز، ويدفعون العدو. وتستمر المعارك الضارية للسيطرة على القرية. وقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من رابوتينو".