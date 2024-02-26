استهداف الجولان بـ 50 صاروخاً

قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن نحو 50 صاروخاً أطلقت في قصف على الجولان.

وأشارت القناة الى أنه يتم الإبلاغ عن إصابات. الى ذلك، قال موقع "الجزيرة نت، إن "القبة الحديدية اعترضت صواريخ في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".



وأفاد أيضا أن "غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة الأحمدية في محيط قرية الدلافة في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان".

