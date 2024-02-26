هنغاريا تصادق على طلب السويد بالانضمام للناتو والأخيرة ترحب

ورحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمصادقة البرلمان الهنغاري على طلب بلاده الانضمام إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن "السويد مستعدة لتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الأطلسي".وكتب أولف كريسترسون على منصة "إكس": "اليوم هو يوم تاريخي.. لقد صوتت برلمانات جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو لصالح انضمام السويد إلى الحلف، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولية الأمن الأوروبي الأطلسي".وهنأ الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو السويد، مشيرا إلى أن البلاد تتطلع إلى انضمام جارتها إلى الحلف.كما هنأ رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، السويد على مصادقة البرلمان الهنغاري لطلب بلاده.وخلال الجلسة التي تم بثها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، صوت 188 نائبا لصالح طلب السويد، وعارضه 6، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت.وأرجأت بودابست منذ فترة طويلة التصويت على قبول انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو.وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن حكومة بلاده تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لكن نواب البرلمان الهنغاري ليسوا جاهزين لإبرامه، لأن سلطات هاتين الدولتين تروجان "أكاذب ملفقة" حول هنغاريا.يذكر أنه في ضوء الأحدات في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى حلف الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضو الـ31 في حلف الناتو. أما طلب السويد فكان ينتظر موافقة هنغاريا حتى اليوم.