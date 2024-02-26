تفجير كابلات للاتصالات تربط الجزيرة العربية وإفريقيا

أفادت مصادر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، بأن الحوثيين قاموا بتفجير كابلات للاتصالات ممتدة تحت البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، التي تربط بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا.

وأعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.

وذكرت الشركة أن جزءا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل، مما أثر على تدفق المعلومات بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضحت مصادر، أن 4 كابلات للاتصالات البحرية تعرضت للضرر، مشيرة إلى أن إصلاح الخطوط المتضررة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.

وكشف التقييم الأولي أن الأضرار اللاحقة بالكابلات كبيرة جدا لكن ليست خطيرة، وأضافت أن ذلك سيؤثر على الاتصالات بين أوروبا وآسيا.

وأقرت "سيكوم" بوجود مشكلات في نظام الكابل الخاص بها، إلا أنها لم تفصح عن سبب معين.