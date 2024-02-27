حظر مستمر للحسابات الحكومية والمعروفة في إيران.. ماذا عن خطواتها السابقة؟

ويأتي إجراء تويتر/إكس أيضًا بعد قرار شركة ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بإزالة بعض الحسابات التي يديرها مكتب المرشد الأعلى الإيراني.ولطالما حث الناشطون الحقوقيون والسياسيون عمالقة التكنولوجيا الأميركيين على حظر الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإيرانيين نظرًا لقيام الجمهورية الإسلامية بحجب فيسبوك وإنستغرام وتويتر/إكس في السنوات الماضية.كما ان وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أفادت يوم 15 فبراير/شباط أن حساباتها فقدت شارة التحقق الخاصة بها على منصة تويتر/إكس.زعمت القناة الإخبارية الناطقة باللغة الإنجليزية برس تي في، والتي كانت واحدة من الكيانات التي فقدت شارة التحقق الخاصة بحساباتها، أن تويتر/إكس اتخذت القرار "تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي".الحسابات الأخرى التي سيتم إزالة شارة التحقق المدفوعة الخاصة بها تشمل قناة العالم الناطقة باللغة العربية، وتلفزيون إيسبان الناطق بالإسبانية، ووكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، ووكالة ميزان للأنباء التي يديرها جهاز القضاء، ووكالة أنباء تسنيم المتشددة.كما فقد موقع باد دولت، وهو موقع المعلومات الحكومي، شارة التحقق الخاصة به على تويتر/إكس.وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قيام تقرير صادر عن مشروع الشفافية التقنية باتهام تويتر/إكس بالتربح من الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية من خلال بيع خدماتها المتميزة لهم.وقالت هيئة الرقابة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها إنها أحصت "أكثر من عشرة حسابات على منصة إكس تابعة لكيانات خاضعة للعقوبات الأميركية وتحمل شارة التحقق الزرقاء".كانت بعض الحسابات، مثل برس تي في وبنك تينكوف الروسي، تحتوي على شارات تحقق ذهبية وهي خدمة أكثر تكلفة مخصصة للمؤسسات.وفي 17 فبراير/شباط، أعلنت وكالة ميزان، التي فقدت بدورها شارة التحقق قبل أيام قليلة، أن حسابها على تويتر/إكس قد تم حظره "بشكل دائم".وزعمت وكالة الأنباء التابعة لجهاز القضاء الإيراني أنها لم تحصل على تفسير كامل لهذا "التصرف الغريب". وقالت إن التفسير الوحيد الذي تلقته هو أنها انتهكت إرشادات المنصة.نشر أحد المستخدمين، الذي يبدو أنه أبلغ عن حساب وكالة ميزان لقطة شاشة لرسالة من تويتر/إكس قالت فيها شركة التواصل الاجتماعي إنها علقت الحساب "لانتهاك قاعدة السلوك غير المقبول لدينا". وأضافت المنصة أنها تلقت تقارير متعددة حول حساب وكالة ميزان.وفي 18 فبراير/شباط، أدان أمين لجنة حقوق الإنسان الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي يتبع مكتبه لرئيس السلطة القضائية، هذه الخطوة باعتبارها "انتهاكًا لحرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير". وردّد رئيس تحرير وكالة ميزان محمد فرحاني هذا الاستهجان.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت ميتا بإزالة عدد من الحسابات التي يديرها مكتب المرشد الأعلى الإيراني على فيسبوك وإنستغرام.وفي بيان لوسائل الإعلام يوم 9 فبراير/شباط، قالت شركة ميتا إنها أزالت الحسابات "لانتهاكها المتكرر لسياسة المنظمات والأفراد الخطرين لدينا".السياسة التي استندت إليها ميتا لفرض حظرها تشير إلى منع الحسابات التي تمجد المنظمات التي تصنفها حكومة الولايات المتحدة على أنها إرهابية وتدعمها، إلى جانب أمور أخرى.لم تذكر منصة ميتا صراحة كيف انتهكت الحسابات هذه السياسة. ومع ذلك، يتوقع البعض أن ذلك كان بسبب الدعم العلني الذي قدمه آية الله علي خامنئي للهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أدرجت حماس على القائمة السوداء.كان حساب خامنئي الرئيسي باللغة الفارسية على إنستغرام يضم أكثر من 5 ملايين متابع عندما تم حظره.يشار الى ان جميع منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية الرئيسة محظورة في إيران، مما يدفع الجمهور إلى استخدام برامج بديلة مثل الشبكات الخاصة الافتراضية، في بي أن، لتجاوز الحظر.على الرغم من الحجب، يحافظ المسؤولون الإيرانيون والكيانات المرتبطة بالدولة على وجود قوي على المنصات المحجوبة.وتم إنشاء حساب لمكتب خامنئي على تويتر/إكس باللغة الإنجليزية في عام 2009 وهو يضم أكثر من مليون متابع. وفي العام المذكور نفسه، تم حظر تويتر في إيران عندما قامت السلطات بقمع وسائل التواصل الاجتماعي وسط احتجاجات على الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها.وعلى الرغم من الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة، تظهر الاستطلاعات باستمرار أن الإيرانيين يفضلون بشدة التطبيقات المحظورة على البدائل المنتجة محليًا والمدعومة من الدولة.ولطالما حث منتقدو المؤسسة الإيرانية شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة مالك موقع تويتر/إكس إيلون ماسك، على تعليق حساب خامنئي نهائيًا.وانتقد المتشددون الذين يدعمون الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، على الرغم من أن بعضهم يستخدم المنصات المحجوبة نفسها، المسؤولين المعتدلين، مثل وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف (2013-2021)، لاستخدامهم تويتر/إكس.منذ أن استحوذ ماسك على منصة تويتر/إكس في عام 2023 وحوّل التحقق إلى خدمة مدفوعة، تلقت الكثير من المنافذ الإيرانية المرتبطة بالدولة شارات تحقق زرقاء وذهبية.تساءل البعض عن كيفية سداد المدفوعات مقابل هذه الخدمات المتميزة، خاصة وأن العقوبات الأميركية عزلت إيران عن النظام المصرفي الدولي.هناك أيضًا مسألة حجم الأموال التي يتم إنفاقها على هذه الشارات، مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد الإيراني المتعثر وضعف العملة الوطنية.وتتراوح تكلفة العلامات الزرقاء بين 8 و16 دولارًا أميركيًا شهريًا، في حين يبلغ الاشتراك الشهري للعلامات الذهبية 1,000 دولار أميركي. وقدمت شركة تويتر/إكس مؤخرًا إصدارًا أساسيًا من علامة التحقق الذهبية مقابل 200 دولار أميركي شهريًا.في طهران، بلغ متوسط دخل الأسرة السنوي في العام الإيراني الأخير (المنتهي في مارس/آذار 2023) نحو 2.3 مليار ريال إيراني. وهذا يزيد قليلًا عن 4,000 دولار أميركي بسعر السوق المفتوح الحالي، أو نحو 300 دولار أميركي شهريًا.وعلى الرغم من الحملة التي شنتها شركتا ميتا وتويتر/إكس، فمن غير المرجح أن يتخلى المسؤولون الإيرانيون عن منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الخارج.ولا تزال الشبكات الاجتماعية المحظورة تحظى بشعبية واشعة لدى الجمهور الإيراني، على الرغم من أنه لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال استخدام برنامج في بي أن. ومن غير المرجح أن يتأثر هذا المسار بالقيود الأخيرة المفروضة على كيانات الدولة الإيرانية ومسؤوليها.كما تدرك السلطات الإيرانية قوة وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا هو السبب وراء لجوء الشخصيات السياسية الرئيسة وأجهزة الدولة على حد سواء إلى المنصات المدرجة على القائمة السوداء منذ فترة طويلة. ويبقى التساؤل عن كيف ستتعامل طهران مع القيود الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال قيام شركات مثل ميتا وتويتر/إكس بمزيد من إجراءات الحظر.