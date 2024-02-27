عقوبات أمريكية جديدة ضد نائب قائد فيلق القدس الإيراني

قالت الوزارة في بيان، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تستهدف نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضوا في جماعة الحوثيين، فضلا عن مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم الجماعة".بالتزامن مع ذلك، أظهرت مذكرة حكومية اليوم الثلاثاء أن "بريطانيا أضافت خمس تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن".