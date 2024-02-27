ما سبب عدم حضور الأمير وليام لتأبين "والده الروحي"؟

وقال قصر كنسينغتون في لندن "للأسف، لن يتمكن أمير ويلز من حضور مراسم تأبين الملك قسطنطين لأمر شخصي".ورفض القصر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.ويأتي ذلك بعد خضوع كيت زوجة ولي عهد بريطانيا (42 عاما) لعملية جراحية في البطن الشهر الماضي. إذ قال مصدر ملكي إن "صحتها في تحسن".وبعد العملية التي أجريت لكيت، أرجأ وليام (41 عاما) واجباته الرسمية ليعتني بزوجته وأطفالهما الثلاثة، وعاد ليستأنف مهامه في وقت سابق من هذا الشهر.ويأتي غياب وليام في ظل غياب والده الملك تشارلز حاليا عن واجباته العامة بسبب خضوعه للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.وفي غياب العاهل البريطاني، أصبحت زوجته كاميلا من أبرز أعضاء العائلة المالكة الذين يتولون مسؤوليات عامة.وكان من المقرر أن يرافقها أعضاء آخرون من العائلة المالكة لحضور مراسم تأبين الملك الراحل قسطنطين، أحد أقرباء العائلة المالكة البريطانية، الذي توفي في يناير العام الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما.