للمرة الثانية.. "حزب الله" يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات تؤكد استهدافه "للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من الصواريخ ضد الدروع، ومقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 15:45‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من الصواريخ ضد الدروع ما أدى إلى إصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل".وأضاف "حزب الله" في بيان آخر: "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 16:45‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا فيها إصابات مباشرة".هذا وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "دمر موقعا عسكريا وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله على أرض لبنان".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستزيد من ضرباتها على حزب الله، بمعزل عن الهدنة المحتملة في غزة.وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل لا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.