خفض حجم قواته.. تفاصيل الهيكلة الكبرى للجيش الأمريكي

يتجه الجيش الأمريكي إلى خفض حجم قواته بنحو 24 ألف جندي، أو ما يقرب من 5%، وإعادة هيكلته ليكون أكثر قدرة على خوض الحروب الكبرى.

وستكون التخفيضات بشكل رئيسي في الوظائف الشاغرة بالفعل - وليس الجنود الفعليين - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بمكافحة التمرد التي تضخمت خلال حربي العراق وأفغانستان، ولكن لم تعد هناك حاجة إليها اليوم، وسيأتي حوالي ثلاثة لاف من عمليات التخفيض من قوات العمليات الخاصة بالجيش، على ما أفادت "الأسوشيتد برس".

ومع ذلك، ستضيف الخطة حوالي 7500 جندي في مهام حاسمة أخرى، بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة وخمس مجموعات عمل جديدة حول العالم تتمتع بقدرات معززة في مجال الإنترنت والاستخبارات والضربات بعيدة المدى.

ووفقا لوثيقة للجيش الأمريكي، فإن هيكلة الخدمة مفرطة للغاية ولا يوجد عدد كاف من الجنود لملء الوحدات الحالية.

وقالت الوثيقة أيضا إن عمليات التخفيض "للفراغات" لا "للأوجه" ولن يطلب الجيش الأمريكي من الجنود ترك القوات.

وبموجب الخطة الجديدة، فإن الهدف هو جلب ما يكفي من القوات على مدى السنوات الخمس المقبلة للوصول إلى مستوى 470 ألف جندي.

ويأتي الإصلاح المخطط له بعد عقدين من الحرب في العراق وأفغانستان والتي أجبرت الجيش الأمريكي على التوسع بسرعة وبشكل كبير من أجل ملء الألوية المرسلة إلى جبهة القتال، وشمل ذلك مهمة ضخمة لمكافحة التمرد ومحاربة تنظيمات القاعدة وطالبان وداعش.