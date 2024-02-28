بالمرتبة الرابعة عربياً.. "ستاتيستا": نمو سوق العقارات في العراق

السومرية نيوز – دوليات



احتل العراق المركز الرابع عربياً بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي 2024، في بيانات أعلنتها شركة ستاتيستا الألمانيَّة المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.



يشهد سوق العقارات في بغداد قفزة كبيرة في الأسعار وصفت بأنها غير مسبوقة، تؤكد وجود عمليات غسل أموال ضخمة ناتجة من الفساد المستشري في البلاد، إذ تجاوزت أسعار العقارات في بعض أحياء بغداد نظيرتها في عواصم أوروبية وعربية، رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.



بحسب البيانات التي أعلنتها الشركة الالمانية؛ فإنَّ المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً بقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار، وبنمو 2 %، تليها المغرب ثانياً بقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو 4 %؟



البيانات أوضحت أن مصر جاءت ثالثاً بسوق العقارات العربية بقيمة متوقعة للعام الحالي 1.450 مليار دولار، وجاء العراق رابعاً بقيمة متوقعة 1.120 مليار دولار بنمو 6 %.



ولفتت بيانات شركة ستاتيستا الألمانيَّة المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين الى أنَّ عمان والبحرين تذيلتا الجدول بسوق العقارات عربياً بـ325 مليون دولار بنمو متوقع 4% و85 مليون دولار بنمو متوقع 4 % على التوالي. بحسب البيانات التي أعلنتها الشركة الالمانية؛ فإنَّ المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً بقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار، وبنمو 2 %، تليها المغرب ثانياً بقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو 4 %؟ولفتت بيانات شركة ستاتيستا الألمانيَّة المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين الى أنَّ عمان والبحرين تذيلتا الجدول بسوق العقارات عربياً بـ325 مليون دولار بنمو متوقع 4% و85 مليون دولار بنمو متوقع 4 % على التوالي.



بحسب المتداول في سوق العقارات بالعاصمة بغداد، فقد بلغ سعر المتر الواحد في حي اليرموك بين 4000 و20000 دولار، بينما في حي الحارثية المجاورة تراوح بين 3500 و14000 دولار، وفي القادسية بين 3200 ولغاية 14000 دولار، بينما تراوح في المنصور وزيونة والجادرية بين 3300 و13000 دولار، وفي حي الجامعة بين 2500 ولغاية 11000 دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة باتجاه أطراف العاصمة.

